Добыча угля в январе сократилась до 2,6 миллиона тонн, – профсоюз

В январе 2021 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2,58 млн тонн угля, что на 6% больше плана, но на 2,3% меньше, чем в январе 2020 года (2,64 млн тонн).

Согласно сообщению Профсоюза работников угольной промышленности, такие данные были предоставлены Министерством энергетики Украины.

В Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности в январе добыли 1,1 млн тонн угля. Государственными шахтами Донецкого региона было добыто 192,96 тыс. тонн угля. При этом уровень добычи угля на государственных шахтах области по сравнению с плановым заданием был уменьшен на 21,24 тыс. тонн.

На предприятиях Минэнергоугля Луганской области было поднято 21,46 тыс. тонн угля. Плановое задание недовыполнено на 13,4 тыс. тонн.

Угольным объединением Днепропетровской области "ДТЭК Павлоградуголь" в январе 2021 года добыто 1,34 млн тонн угля. Плановое задание недовыполнено на 121,61 тыс. тонн.

Во Львовской области трудовой коллектив ГП "Львовуголь" добыл 112,82 тыс. тонн угля. Плановое задание перевыполнено на 12,42 тыс. тонн топлива.

Госпредприятием "Волыньуголь" в январе добыто 1,38 тыс. тонн угля. Плановое задание выполнено на 13%.