Авиакомпания SkyUp потеряла разрешения на полеты по 22 направлениям
Комиссия регулятора на заседании 28 января 2021 года разрешила авиакомпании открыть рейсы из Киева в Эйндховен (2 раза в неделю), Манчестер (3 раза в неделю), Эр-Рияд (3 раза в неделю), Джидду (3 раза в неделю) и Мюнхен (3 раза в неделю), передает avianews.com.
Для допуска на маршрут Киев-Мюнхен Госавиаслужба ограничила права МАУ на этой линии, передав неиспользуемую квоту SkyUp.
Также SkyUp разрешили чаще летать в Берлин - 7 раз в неделю вместо 3, но отказали в полетах из Киева в Брюссель и из Одессы в Баку из-за отсутствующей свободной квоты.
Госавиаслужба приказом №166 от 29 января 2021 года аннулировала права SkyUp по заявке авиакомпании на семь маршрутов из Киева, по три - из Запорожья и Одессы, на четыре из Харькова и на пять из Львова.
Список маршрутов, права на которые аннулированы:
- Киев-Бухарест
- Киев-Дортмунд
- Киев-Пиза
- Киев-Рига
- Киев-Осло
- Киев-Турин
- Киев-Шарджа
- Запорожье-Афины
- Запорожье-Римини
- Запорожье-Шарджа
- Львов-Будапешт
- Львов-Гданьск
- Львов-Дубай
- Львом-Рим
- Львов-Шарджа
- Одесса-Римини
- Одесса-Ираклион
- Одесса-Ламеция-Терме
- Харьков-Варшава
- Харьков-Дубай
- Харьков-Ламеция-Терме
- Харьков-Шарджа