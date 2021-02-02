Новини

Авиакомпания SkyUp потеряла разрешения на полеты по 22 направлениям

10 2930
Авиакомпания SkyUp потеряла разрешения на полеты по 22 направлениям
Госавиавиаслужба Украины предоставила SkyUp права на пять новых маршрутов и аннулировала назначения на 22 направления.

Комиссия регулятора на заседании 28 января 2021 года разрешила авиакомпании открыть рейсы из Киева в Эйндховен (2 раза в неделю), Манчестер (3 раза в неделю), Эр-Рияд (3 раза в неделю), Джидду (3 раза в неделю) и Мюнхен (3 раза в неделю), передает avianews.com.

Для допуска на маршрут Киев-Мюнхен Госавиаслужба ограничила права МАУ на этой линии, передав неиспользуемую квоту SkyUp.

Также SkyUp разрешили чаще летать в Берлин - 7 раз в неделю вместо 3, но отказали в полетах из Киева в Брюссель и из Одессы в Баку из-за отсутствующей свободной квоты.

Госавиаслужба приказом №166 от 29 января 2021 года аннулировала права SkyUp по заявке авиакомпании на семь маршрутов из Киева, по три - из Запорожья и Одессы, на четыре из Харькова и на пять из Львова.

Список маршрутов, права на которые аннулированы:

  • Киев-Бухарест
  • Киев-Дортмунд
  • Киев-Пиза
  • Киев-Рига
  • Киев-Осло
  • Киев-Турин
  • Киев-Шарджа
  • Запорожье-Афины
  • Запорожье-Римини
  • Запорожье-Шарджа
  • Львов-Будапешт
  • Львов-Гданьск
  • Львов-Дубай
  • Львом-Рим
  • Львов-Шарджа
  • Одесса-Римини
  • Одесса-Ираклион
  • Одесса-Ламеция-Терме
  • Харьков-Варшава
  • Харьков-Дубай
  • Харьков-Ламеция-Терме
  • Харьков-Шарджа
Джерело:  avianews.com
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини