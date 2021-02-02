Рада приняла закон о внесении данных о границе Украины в земельный кадастр

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3987 во втором чтении проголосовали 294 народных депутата.

Законом предусмотрено обновление состава сведений Государственного земельного кадастра о государственной границе.

В частности, законом установлено, что сведения о государственной границе Украины вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) государственной границы Украины.

При этом законом из перечня видов документации по землеустройству исключена техническая документация по землеустройству относительно определения и установления в натуре (на местности) государственной границы Украины и др.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины "О землеустройстве" и "О Государственном земельном кадастре".