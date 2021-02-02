Рада отдаст формирование цен на ремонт дорог Министерству инфраструктуры

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования при строительстве автомобильных дорог общего пользования".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2234 в первом чтении проголосовали 245 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, существующая система ценообразования в строительстве является устаревшей и зарегулированной. Следовательно при строительстве дорог необходимо обосновывать каждую составляющую расходов (с указанием марки машины, количества работников, уровня заработной платы, прибыли и т.п.), что требует подготовки целого ряда документов в бумажном виде.

"Такой трудоемкий процесс формирования договорной цены ограничивает доступ подрядчикам к рынку строительства. Кроме того, проблему обостряют те факты, что у дорожно-строительных компанияй отсутствует заинтересованность в применении инновационных материалов (технологий) и уменьшении расходов", – считают авторы документа.

В связи с этим законопроектом предлагается вывести работы по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользователя из-под действия установленных сметных норм и нормативов по ценообразованию в строительстве.

Вместо этого предложено установить, что стоимость нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования определяется на основании методик и правил, утвержденных Министерством инфраструктуры.