Глава Нацбанка анонсировал создание специального финансового суда

Украина и Международный валютный фонд ведут переговоры о создании специального финансового суда для урегулирования споров между кредиторами и заемщиками для сдерживания роста проблемный неработающих кредитов (NPL).

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил в интервью Reuters.

"Мы начали дискуссию об этом с миссией МВФ", – сказал Шевченко.

По словам главы Нацбанка, такой судебный орган должен обеспечить лучшую защиту кредиторов, которые иногда не могут вернуть свои займы ввиду коррумпированности судебной системы, а также способствовать снижению доли проблемной задолженности с нынешних 42% до 24% к 2023 году.

"Именно поэтому мы сейчас обсуждаем вариант создания специализированного суда или судебной палаты в Украине, которая будет рассматривать вопросы между кредиторами и заемщиками, а также между инвесторами и получателями инвестиций", – уточнил Шевченко.

Глава НБУ добавил, что сокращение обхема проблемных кредитов поможет привлечь иностранных частных инвесторов в банковскую систему Украины, более половины которой сейчас остается в руках государства.

Как сообщалось, ранее Шевченко заявил, что НБУ ожидает получить в текущем году от МВФ три транша на сумму в около $2,2 млрд.

Напомним, сейчас в Украине продолжается работа миссии МВФ. В конце января ее работа была продлена еще на 10 дней.