Потенциал транзитных полетов над Украиной реализован на 20%, – "Украэрорух"

Потенциал транзитных полетов над территорией Украины реализован примерно на 20%.

Об этом в интервью Укринформу рассказал руководитель Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрей Ярмак.

"Первое и главное задание - вернуть транзит в украинское небо. Ведь основную часть доходов подобных предприятий приносят именно транзитные полеты. Поэтому для нас очень важно сполна использовать этот потенциал. Пока, по моим подсчетам, мы используем его процентов на 20", - сказал Ярмак.

Он отметил, что сложные времена для трафика в воздушном пространстве Украины начались не в 2020 году, а после аннексии Крыма и начала российской агрессии в Донбассе, с тех пор действуют запреты на использование части нашего воздушного пространства, что существенно ограничило транзитный потенциал.

"Начиная с 2014 года транзитные полеты сократились более чем на 60%. Именно обслуживания таких рейсов раньше было основным источником дохода для "Украэроруха". Начиная с 2015 года работаем с европейскими партнерами в вопросе восстановления транзитного потенциала государства", - сказал Ярмак.

Он напомнил также, что в прошлом году Агентство Европейского Союза по безопасности полетов и Федеральная авиационная администрация США подтвердили эффективность введенных специальных процедур обслуживания воздушного движения в районе Симферопольского района полетной информации (над Черным морем), рекомендовав к использованию мировыми авиакомпаниями шесть воздушных трасс в этом районе.

"С одной стороны - это потенциальные финансовые поступления и международное подтверждение права для Украины обеспечивать безопасное обслуживание воздушного движения в этой зоне. С другой - возможность получить дополнительные преимущества для авиакомпаний. Это касается и сокращения времени полета, сбережения горючего, экологических преимуществ и тому подобное. Поэтому сейчас активно работаем над тем, как эффективнее использовать эти маршруты", - пояснил директор "Украэроруха".

По словам Ярмака, предприятие ведет переговоры с авиаперевозчиками, демонстрирует им потенциальные преимущества, осуществляя специальные моделирования и предоставляя соответствующие расчеты для рейсов, которые могут выполняться по маршрутам над Черным морем в Симферопольском районе полетной информации под контролем Украины.

Ярмак рассчитывает, что мировые авиакомпании вернутся на эти маршруты, и заметил, что в прошлом году их начали использовать турецкий лоукост и израильский перевозчик.

"Украэрорух" также рассчитывает на стабилизацию пандемической ситуации: когда правительства начнут отменять ограничения, повысится мобильность населения и авиакомпании вновь получат возможность подняться в небо. Тогда и "Украэрорух" сможет вернуться к нормальному режиму работы.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропортов Украины в 2020 году уменьшился на 64,4% по сравнению с 2019 годом.

В марте 2020 году Украина временно остановила в рамках карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 авиасообщение. С 5 июня прошлого года в Украине возобновили внутреннее авиасообщение и 15 июня - международное.