Новини

Суд по требованию Коломойского еще раз потребовал отчет Kroll по "Приватбанку"

4370
Суд по требованию Коломойского еще раз потребовал отчет Kroll по "Приватбанку"
Печерский районный суд города Киева на заседании 20 января удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского в рамках дела по иску олигарха к "Приватбанку" и другим лицам об унижении его чести и достоинства и разрешил ему истребовать у Службы безопасности Украины и у Национального антикоррупционного бюро результаты независимого расследования детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited.

Согласно определению суда в Едином госреестре судебных решений, результаты исследования включают печатный отчет финансового криминалистического расследования и 15 приложений к нему, передает Интерфакс-Украина.

Указывается, что документы должны быть предоставлены суду до 15 февраля.

Соответствующее ходатайство поддержали компании Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservices Ltd., которые предположительно принадлежат Коломойскому и Геннадию Боголюбову или находятся под их контролем.

В то же время Киевский апелляционный суд 21 января 2021 года отменил решение Печерского райсуда города Киева от 20 августа 2020 года о защите чести, достоинства и деловой репутации Коломойского и опровержении информации, распространенной старшим научным сотрудником Института международной экономики (США) Андресом Ослундом на 16-м экономическом форуме "Ялтинская европейская стратегия" в 2019 году.

Предметом спора, как указано в тексте документа, были такие слова: "Президент не должен встретиться с Коломойским. Только в суде нужно встретиться с человеком, который украл $5,5 млрд…" и "(…) почему не его судят? (…) почему нет криминального дела против вора? (...) из-за того, что вор слишком много украл?".

Читайте также: Суд разрешил "Приватбанку" забрать у Коломойского 247 АЗС

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева в октябре 2020 года по ходатайству Игоря Коломойского уже требовал у Национального антикоррупционного бюро Украины и Службы безопасности Украины предоставить результаты расследования детективного агентства Kroll, составленные для Нацбанка. Такие же решения выносились Печерским судом в апреле 2018 года и мае 2020 года.

В ходе судебного процесса представители НБУ и "Приватбанка" отмечали, что отчет Kroll не касается предмета и оснований иска, а также замечали, что представители Коломойского самостоятельно могут обратиться в агентство Kroll.

Напомним, в НБУ заявляли, что результаты расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

Среди ключевых выводов расследования в НБУ указывают, что Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц. Коломойский эти обвинения отрицал.

Результаты расследования Kroll фигурируют в иске "Приватбанка" к Коломойскому и Боголюбову, который рассматривает Высокий суд Англии.

Джерело:  Интерфакс-Украина

ТОП-новини

всі новини