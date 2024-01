Суд по требованию Коломойского еще раз потребовал отчет Kroll по "Приватбанку"

Печерский районный суд города Киева на заседании 20 января удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского в рамках дела по иску олигарха к "Приватбанку" и другим лицам об унижении его чести и достоинства и разрешил ему истребовать у Службы безопасности Украины и у Национального антикоррупционного бюро результаты независимого расследования детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited.

Согласно определению суда в Едином госреестре судебных решений, результаты исследования включают печатный отчет финансового криминалистического расследования и 15 приложений к нему, передает Интерфакс-Украина.

Указывается, что документы должны быть предоставлены суду до 15 февраля.

Соответствующее ходатайство поддержали компании Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservices Ltd., которые предположительно принадлежат Коломойскому и Геннадию Боголюбову или находятся под их контролем.

В то же время Киевский апелляционный суд 21 января 2021 года отменил решение Печерского райсуда города Киева от 20 августа 2020 года о защите чести, достоинства и деловой репутации Коломойского и опровержении информации, распространенной старшим научным сотрудником Института международной экономики (США) Андресом Ослундом на 16-м экономическом форуме "Ялтинская европейская стратегия" в 2019 году.

Предметом спора, как указано в тексте документа, были такие слова: "Президент не должен встретиться с Коломойским. Только в суде нужно встретиться с человеком, который украл $5,5 млрд…" и "(…) почему не его судят? (…) почему нет криминального дела против вора? (...) из-за того, что вор слишком много украл?".

Читайте также: Суд разрешил "Приватбанку" забрать у Коломойского 247 АЗС

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева в октябре 2020 года по ходатайству Игоря Коломойского уже требовал у Национального антикоррупционного бюро Украины и Службы безопасности Украины предоставить результаты расследования детективного агентства Kroll, составленные для Нацбанка. Такие же решения выносились Печерским судом в апреле 2018 года и мае 2020 года.

В ходе судебного процесса представители НБУ и "Приватбанка" отмечали, что отчет Kroll не касается предмета и оснований иска, а также замечали, что представители Коломойского самостоятельно могут обратиться в агентство Kroll.

Напомним, в НБУ заявляли, что результаты расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

Среди ключевых выводов расследования в НБУ указывают, что Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц. Коломойский эти обвинения отрицал.

Результаты расследования Kroll фигурируют в иске "Приватбанка" к Коломойскому и Боголюбову, который рассматривает Высокий суд Англии.