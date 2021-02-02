Связанная с Зубиком фирма пытается получить разрешение на две высотки на Печерске

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины в январе дважды отказала ООО "Городская строительная компания" в выдаче разрешения на строительство жилого дома с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом на ул. Василия Тютюнника (ранее - Анри Барбюса), возле дома 5-Б.

Об этом свидетельствуют данные портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства от 6 января и 26 января, передают Наші гроші.

Основаниями для отказа стали:

отсутствие согласования проекта Министерством культуры;

несоблюдение требования п.1 градостроительных условий и ограничений по согласованию проектных решений по определению предельной высоты зданий;

несоблюдение требования закона о согласовании проекта объекта, который располагается в историческом ареале, главным архитектором города;

непредоставление выписки по имеющемуся праву собственности или землепользования земельными участками;

непредоставление плана трасс внешних инженерных сетей и коммуникаций масштабом 1:2000;

непредоставление приказа о назначении ответственного исполнителя работ.

Строительство запланировано на двух участках общей площадью 0,47 га. Согласно генплану Киева это территория жилой неэтажной застройки.

Вместе с тем в феврале 2015 года Департамент градостроительства КГГА выдал ООО "Городская строительная компания" градостроительные условия и ограничения на строительство зданий высотой 16-26 этажей. Это противоречит генплану, так как уже является многоэтажной застройкой.

Кроме того, указанные участки находятся в пределах Центрального исторического ареала, а также Центральной планировочной зоны столицы, где действует ограничение по высоте - не выше 27 метров.

"Городская строительная компания" получила два участка 0,22 га и 0,26 га в аренду в 2004 и 2006 годах. В 2009 году Киевсовет возобновил аренду еще на 6 лет. В 2016 году компания через суд признала заключенным дополнительные соглашения о возобновлении договоров аренды этих участков.

Владельцем ООО "Городская строительная компания" является ПВИФ "Интергалбудинвест" (14,2%) и ПВИФ "Интергалбудактив" (10%) НВЗТ ООО "КУА "Кристал Эссет Менеджмент", Юрий Лищишин (1%), ООО "Рент-Сервис" (16,9%), ООО "Джи Ди Си Украина" (18%), ООО "Развитие недвижимости" (15%), ООО "Фирма" Интеграл "(15%), ООО "Вторполимеры" (9,9%) .

КУА "Кристал Эссет Менеджмент" связано с экс-нардепом Владимир Зубиком, который является президентом Ассоциации "Предприятий строителей "Интеграл-Буд". На сайте продажи недвижимости, дома на ул. А. Барбюса, 5-Б, рекламируются как ЖК "Стиль" - объект от "Интеграл-Буд".

В результате хаотичной застройки вопреки генплану Печерску грозит транспортный коллапс, решить который в кварталах возле метро собираются за счет прокладки движения автотранспорта по придомовым территориям жилых домов. Кроме того, под угрозой уничтожения памятники и существующие жилые дома.