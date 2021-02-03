Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова (обновлено)

После аварийной остановки энергоблоков ТЭС, входящих в ДТЭК Рината Ахметова, системный оператор НЭК Укрэнерго повторно запросил аварийную помощь у ГПО "Белэнерго". Параллельно Укрэнерго обзванивает крупных потребителей, предупреждая о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни. ДОБАВЛЕН КОММЕНТАРИЙ ДТЭК.

Об этом сообщают собеседники БизнесЦензор в энергетическом рынке.

Укрэнерго подтвердила БЦ информацию о запросе аварийной помощи из Беларуси.

Согласно информации источников БЦ, 1-й энергоблок Запорожской ТЭС остановился в 00:38 2 февраля. Причиной аварийного останова персоналом назван "свищ в конвейерной шахте котла".

Эта авария не позволила диспетчеру Укрэнерго сбалансировать энергосистему в утренний пик потребления электроэнергии 2 февраля. Была запрошена аварийная помощь из Беларуси мощностью 500 МВт.

В 15:38 аварийный останов случился на 9-м энергоблоке "ДТЭК Кураховская ТЭС", что еще больше усугубило ситуацию.

Из-за этого запрос аварийной помощи был увеличен до 850 МВт.

Как сообщалось, в феврале запланирован коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси мощностью 300 – 500 МВт и из РФ мощностью 200 МВт.

Из-за низких температур в пики потребления Украина потребляет до 22,5 тыс. МВт.

В то же время, представители металлургических предприятий сообщают, что Укрэнерго оповестило их о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.

Как известно, в случае дефицита электроэнергии Укрэнерго применяет График планового ограничения мощности для крупных потребителей.

Если с помощью этого инструмента не удается сбалансировать систему, вводится График аварийного отключения потребителей. То, что в Украине называют "веерными отключениями".

Ранее, 18 января Беларусь оказала помощь в предоставлении резерва мощности Украине в объеме 3,1 млн кВт/ч электроэнергии.

30 декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго" и государственное производственное объединение (ГПО) "Белэнерго" (белорусский оператор системы передачи) подписали договоры о поставках электроэнергии в рамках предоставления/получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЕС Украины и ОЭС Беларуси.

Запасы угля на складах ТЭС в начале февраля вдвое меньше необходимого уровня.

О причинах "угольного кризиса" читайте в материале БЦ "Чому Україна залишилась без вугілля посеред зими".

Позиция ДТЭК относительно аварийных отключений энергоблоков:

Тепловая генерация ТЭС ДТЭК Энерго работает полным составом оборудования. 2 февраля произошло аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС и №9 Кураховской ТЭС по причине повреждения поверхности нагрева котлоагрегата.

Энергетики оперативно приступили к устранению технологического нарушения и по завершению ремонта энергоблоки будут готовы к работе в энергосистеме.

Обращаем внимание, что такое технологическое нарушение – нередкое явление для любой тепловой генерации, а особенно в период высокой нагрузки.

Для того, чтобы сбалансировать систему ДТЭК досрочно вывел из ремонта энергоблок №10 Криворожской ТЭС. Кроме того, по команде НЭК "Укрэнерго" оперативно были включены в сеть энергоблоки №9 и №12 Бурштынской ТЭС и № 7 Добротворской ТЭС, хотя их работа не была предусмотрена графиком нагрузки.

При этом энергоблоки Добротворской и Бурштынской ТЭС работают в системе по балансирующему рынку, где долг НЭК "Укрэнерго" перед ТЭС ДТЭК по состоянию на 1 февраля уже превысил 2 млрд грн.

От БизнесЦензор:

В то же время долг группы ДТЭК перед Укреэнерго за тариф на передачу, в том числе при экспорте электроэнергии, также составляет около 2 млрд грн.