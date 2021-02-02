Рада разрешит приватизацию имущества университетов и научных центров

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы относительно статуса национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4486 в первом чтении проголосовали 237 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу его целью указано "усовершенствование процедуры предоставления статуса национального и управления учебными заведениями и государственным имуществом, которое закреплено за ними".

В частности, закон "Об образовании" предложено дополнить нормой, допускающей приватизацию отдельного имущества государственного или коммунальных учебных и научных заведений (кроме земельных участков), если оно не используется более трех лет.

Сейчас объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по назначению, кроме предоставления в аренду с целью предоставления услуг, связанных с обеспечением образовательного процесса.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить президента Украины полномочиями предоставлять статус "национального" заведениям высшего образования и научным центрам.