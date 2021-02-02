Нацбанк исключил три финкомпании из госреестра финучреждений

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений три компании - ООО "ФК" Алиот ", ООО" ФК "Гарант-ФАКТОР" и ООО "ФК" Квант - на основании поданных ими заявлений

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Сообщается также, что решение об исключении принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 29 января 2021 года.

По информации НБУ, ООО "ФК "Гарант-ФАКТОР" имело одну лицензию на предоставление услуг по факторингу. Лицензия была аннулирована на этом же заседании комитета.

ООО "ФК" Алиот " имело четыре лицензии - на оказание услуг по факторингу, предоставления услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензии были аннулированы на заседании комитета 30 декабря 2020 года.

ООО "ФК" Квант "- четыре лицензии на оказание услуг по факторингу, предоставления услуг по финансовому лизингу, предоставление заемных средств, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензии были аннулированы на заседании комитета 4 декабря 2020 года.

Активы указанных финкомпаний по состоянию на 1 октября 2020 года составляли 57 млн грн, или 0,03% от общего объема рынка.