Табачный монополист "Тэдис" отменил рекордный штраф на 3,4 миллиарда через суд (обновлено)

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) и признал недействительным ранее принятое решение АМКУ о наложении на табачного дистрибьютора штрафа 3,4 млрд грн.

"Сегодня Верховный суд поставил точку в споре "Тедис Украина" и Антимонопольного комитета Украины, который обвинял компанию в якобы совершении антиконкурентных согласованных действий и наложил штраф в размере 3,4 млрд грн", – говорится в пресс-релизе компании.

В компании уточнили, что своим решением Верховный суд отменил решения первой и апелляционный инстанции и принял новое решение, которым удовлетворил иск "Тедис Украина" о признании недействительным решения АМКУ в части, касающейся компании.

"Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Верховного суда подтвердила решение в пользу "Тедис Украина".

В суде уточнили, что коллегия судей Кассационного хозяйственного суда пришла к выводу, что АМКУ, который наложил штраф за согласованные действия сразу на группу компаний, должен был обязательно доказывать вину каждого из субъектов в каждом отдельном случае. При этом суд не проверял фактические обстоятельства выдвинутых АМКУ обвинений.

"Принимая во внимание невозможность привлечения любого лица к ответственности на основании решений Антимонопольного комитета по другим делам (не имеющим преюдициального значения), без обязательного доказательства вины в каждом отдельном случае (в каждом деле) и учитывая ошибочность юридической квалификации действий ООО "Тедис Украина", Верховный Суд удовлетворил иск", – сказано в сообщении ВСУ.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе последняя компания была оштрафована на 3,4 млрд грн.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.