Власти Китая осудили санкции Украины против китайских покупателей "Мотор Сичи"

Китай выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий и надеется, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, сообщается на сайте МИД Китая, передает Интерфакс-Украина.

"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом. Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов", – сказал представитель МИД Китая.

В то же время издание ZN.UA сообщило, что в понедельник Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД КНР, в котором высказало обеспокоенность действиями украинских властей в отношении китайских инвесторов "Мотор Сичи", в частности применением санкций против китайских компаний и их менеджмента.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 28 января ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

Санкции также были введены в отношении граждан Китайской Народной Республики Ду Тао и Чен Хойшена. Первый из них известен, как президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, второй – как ее представитель в Украине и директор ООО "Скайризон Украина".

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.