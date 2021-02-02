Киевское предприятие "Укроборонпрома" купило внедорожник Toyota за 1,3 миллиона

Госпредприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" государственного концерна "Укроборонпром" 30 декабря заключило соглашение с ООО "Саммит Моторз Украина" о поставке легкового автомобиля за 1,31 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит 7-местный полноприводный джип Toyota Highlander 3,5 A/T ELEGANCE/GSU75L-ARZNHX 9M AA цвета "Черный металлик".

Автомобиль должен иметь подогрев лобового стекла, камеру заднего вида, подогрев передних сидений, омыватели фар, многофункциональный дисплей на панели приборов, 6 динамиков, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, защитные шторки передние, второго и третьего ряда сидений, подушку безопасности для коленей водителя, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, подушку безопасности в подушке сиденья переднего пассажира, отделка сидений – искусственная кожа.

В автосалонах такой автомобиль можно приобрести за 1,31 млн грн.

На торгах единственным конкурентом "Саммит Моторс Украина" было харьковское ООО "Автоарт ЛТД" россиянки Анны Горбовой, чье предложение было выше на 4 тыс. грн. Фирмы не торговались.

Основателем столичной "Саммит Моторз Украина" является японская корпорация "Сумитомо", руководитель – Андрей Гарбаренко.

Руководителем государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" является Олег Коростелев.