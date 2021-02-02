Киевское предприятие "Укроборонпрома" купило внедорожник Toyota за 1,3 миллиона
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, фирма поставит 7-местный полноприводный джип Toyota Highlander 3,5 A/T ELEGANCE/GSU75L-ARZNHX 9M AA цвета "Черный металлик".
Автомобиль должен иметь подогрев лобового стекла, камеру заднего вида, подогрев передних сидений, омыватели фар, многофункциональный дисплей на панели приборов, 6 динамиков, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, защитные шторки передние, второго и третьего ряда сидений, подушку безопасности для коленей водителя, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, подушку безопасности в подушке сиденья переднего пассажира, отделка сидений – искусственная кожа.
В автосалонах такой автомобиль можно приобрести за 1,31 млн грн.
На торгах единственным конкурентом "Саммит Моторс Украина" было харьковское ООО "Автоарт ЛТД" россиянки Анны Горбовой, чье предложение было выше на 4 тыс. грн. Фирмы не торговались.
Основателем столичной "Саммит Моторз Украина" является японская корпорация "Сумитомо", руководитель – Андрей Гарбаренко.
Руководителем государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" является Олег Коростелев.