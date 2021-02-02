Новым владельцем столичного бизнес-центра "Парус" стал депутат от партии Медведчука

Столичный девелопер Вагиф Алиев завершил продажу столичного бизнес-центра "Парус", его новым владельцем стал крупный застройщик, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Столар.

О том, что бизнес-центр продан сам Алиев сообщил в интервью LIGA.net.

"Сделка закрыта два месяца назад", – уточнил бизнесмен.

Стоимость сделки не уточняется, но по оценке издания, стоимость всего бизнес-центра могла составить примерно в $100-150 млн.

"Парус" – бизнес-центра класса "А", который расположен в центре Киева. Высотность – 33 этажа, общая площадь – около 70 000 кв. м, арендная – около 50 000 кв. м. До 2016 года "Парусом" в равных долях владели Вагиф Алиев и олигарх Дмитрий Фирташ.

Доля Алиева была оформлена на компанию "Мандарин плаза", Фирташа – на фирму "Передовые технологии плюс". В сентябре 2016 года Фирташ передал свою долю Алиеву, в обмен Алиев должен был погасить более $50 млн долга компании своего партнера.

Однако с конца прошлого года у обеих половин "Паруса" новый владелец.

Согласно данным госреестра юрлиц, "Передовые технологии" с 16 декабря 2020 года принадлежат компании "Парус Холдинг", ее конечный бенефициар – Вадим Столар.

Для продажи второй половины бизнес-центра Алиеву пришлось разделить свою материнскую компанию. В марте 2020 года единственный акционер "Мандарин плазы" принял решение выделить новое юридическое лицо – "Парус Инвест" и передать ему вторую часть БЦ.

После нескольких изменений, с 21 декабря 2020 года "Парус Инвест" принадлежит инвестфонду "Генезис" Вадима Столара.