Суд начал банкротство компании "Вог Ритейл" из группы "Континиум"

Хозсуд Волынской области открыл производство по делу о банкротстве ООО "Вог Ритейл".

Соответствующее решение суд принял 28 января, пишет Finbalance.

Суд также признал требования инициирующего кредитора (ООО "ТВ Сад", оформлено на гражданку Кипра) на сумму 168,9 млн грн.

Ранее компания "Вог Ритейл" обеспечивала розничные продажи топлива в сети АЗС WOG, а также была поставщиком питания в скоростных поездах "Интерсити+".

В госреестре бенефициарами ООО "Вог Ритейл" указаны Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети покойного нардепа Игоря Еремеева – Роман и София. Этим физлицам принадлежит группа "Континиум" (среди ее активов – в том числе сеть АЗС WOG).

Как сообщалось, в октябре 2020 года Хозсуд Волынской области открыл производство по делу о банкротстве ООО "Вог Трейдинг", которое принадлежит тем же владельцам.

https://biz.censor.net/news/3221742/sud_ostanovil_rashodnye_operatsii_vog_treyiding

17 ноября 2020 года суд своими постановлениями признал требования ряда кредиторов к ООО "ВОГ Трейдинг", в том числе ООО "Вог Ритейл" – на 1,6 млрд грн (четвертая очередь), ООО "Нефтетрейд Ресурс" – на 730,6 млн грн (четвертая очередь), ООО "Вог Трейд" – на 382 ,8 млн грн (четвертая очередь). Все эти компании связаны с группой "Континиум".

Кроме того суд признал требование кредиторов, связанных с Дмитрием Фирташем: ЧАО "Концерн Стирол" – на 599 млн грн (в т.ч. 561 млн грн – четвертая очередь), ЧАО "Укргаз-Энерго" – на 446,5 млн грн (четвертая очередь), ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" – на 70,6 млн грн (четвертая очередь).

Также признаны судом требования Главного управления Налоговой службы в Волынской области на 188,7 млн грн (из них 93,6 млн грн – требования третьей очереди, а 95,06 млн грн – шестой очереди).

Напомним, в 2018 году Group DF Дмитрия Фирташа публично заявляла о кредиторских требованиях к сети WOG на $460 млн. Вместе с тем, в Group DF отрицали, что она является миноритарным акционером WOG (по данным СМИ, Д. Фирташ получил пакет акций сети в 2013 году в рамках погашения долга WOG перед банком "Надра").

В 2020 году сообщалось, что бенефициары группы "Континиум" начали тесно сотрудничать с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.