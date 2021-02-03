Суд обязал экс-владельцев "Приватбанка" дополнительно выплатить 1 миллион фунтов

По результатам слушания, которое состоялось 1 февраля 2021 года, старший судья, который устанавливает размер расходов, удовлетворил ходатайство "Приватбанка" по дополнительному платежу в счет возмещения расходов банка и обязал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, вместе с другими компаниями- ответчиками, осуществить дополнительную выплату 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка до 15 марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении банка.

Таким образом, общая сумма выплаченных средств банка ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов (состоящий из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов "Приватбанка", понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возвращение 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года). Ответчиков также обязали оплатить расходы "Приватбанка" в размере около 35 тыс. фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей такого ходатайства.

Как сообщалось, 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном арест активов Коломойского и Боголюбова, и шести компаний, которые, как заявляется, находятся в их собственности или контролируются ими.

Коломойский и Боголюбов вместе с шестью корпоративными ответчиками подали ходатайство об обжаловании судебного приказа о всемирном арест активов и юрисдикции английского суда рассматривать иски "Приватбанка". Эти ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции 4 декабря 2018 года и полностью были отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, которым было подтверждено, что иск банка о мошенничестве в размере $1,9 млрд плюс проценты, против бывших владельцев и других может рассматриваться английским судом.

Апелляционный суд обязал ответчиков оплатить "Приватбанка" расходы, понесенные за слушание 2018 года, и средства, потраченные банком на апелляцию, и осуществить промежуточную выплату в размере 3,4 млн фунтов стерлингов таких расходов на счет до 12 ноября 2019 года. Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 по февраль 2022 года.