Минздрав разработал цифровые инструменты для проведения вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины разработало ряд цифровых инструментов, которые будут использоваться при вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве 3 февраля.

"В первую очередь, с целью улучшения качества данных про иммунизацию населения нам важно, чтобы мы в будущем могли обрабатывать и использовать эти данные, чтобы они были в одной системе. Для этого мы разработали модуль иммунизации, который использует все необходимые международные стандарты хранения данных по этому направлению. Он позволяет сохранять информацию о проведенной иммунизации в удобном формате, как для врача, так и для пациента. При этом врач может внести большое количество информации по типу вакцины, дозировки, способу введения, причинам проведения или непроведения вакцинации", - сказал Кучер, передает Интерфакс-Украина.

Помимо этого, по его словам, в центральной базе данных электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) уже ведется реестр медицинских записей о направлении и рецептах, реестр пациентов и другие реестры, которые обеспечат наличие и полноту медицинских данных о пациенте в ЭСЗ.

"То есть мы централизуем все данные, чтобы их можно было использовать в других целях в будущем. Кроме этого в eHealth мы будем использовать информационную систему MedData, которая позволяет покрыть логистическую составляющую движения вакцины по Украине к конечному пациенту, администрировать наличие вакцины на складах. Есть функционал для ежедневной отчетности и прогнозирования, если где-то вакцина заканчивается", - добавил Кучер.

Замминистра отметил, что также будет использоваться система фармаконадзора, которая собирает данные о неблагоприятных событиях после иммунизации.

"Также мы планируем совместно с НСЗУ, СНБО разработать информационные дашборды. То есть мы хотим обнародовать информацию о процессе вакцинации в Украине", - сказал он.

Помимо этого, Кучер отметил, что Минздрав с партнерами работает над созданием отдельного информационного портала по вопросам вакцинации от COVID-19. Этот портал будет вмещать всю необходимую информацию для того, чтобы гражданин, который хочет вакцинироваться или подпадает под волну вакцинации, мог получить всю информацию в удобном режиме.

"Механизм работы портала предусматривает два подхода - формирования списков от работодателей (большие государственные компании) и открытая запись на вакцинацию для целевых групп, которые не привязаны к месту работы (в срок не более чем за месяц до начала вакцинации для категории). Запись для целевых групп предусматривает несколько вариантов - самостоятельно через информационный портал COVID-19 и веб-порталы медицинских информационных систем, запись через контакт-центр Минздрава, запись в медучреждении", - пояснил замминистра.