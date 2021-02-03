Минрегион в прошлом году выделил 33 миллиона на строительство жилья в селах

В 2020 году, в рамках государственной программы поддержки индивидуального жилищного строительства в селах, 1388 семей из сельской местности получили долгосрочные льготные ссуды на строительство, достройку, покупку жилья и его инженерное обеспечение. Для этого из спецфонда госбюджета было выделено 32,7 млн грн.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

В этом году программа продолжается, и семьи могут получить кредит под 3% годовых.

На сегодняшний день эта программа не единственная в Украине, которая дает возможность жителям сельской местности получить льготные кредиты на строительство жилья и его благоустройство. В целом с 1999 года, когда она начала действовать, свои жилищно-бытовые условия улучшили более 91 тыс. семей.

"Как показывает опыт реализации программы, спрос на такие льготные кредиты значительно превышает предложение. Следовательно, такой подход к поддержке и развитию регионов является действенным. Люди, особенно молодежь, получают стимул не выезжать из сел, а остаться и развивать их. Минрегион и в дальнейшем будет способствовать реализации действий этой программы, как одному из действенных инструментов государственной жилищной политики", - отметила заместительница министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Круг потенциальных сельских застройщиков в рамках программы значительно расширился за счет участников боевых действий и участников АТО, а также внутренне перемещенных лиц.

Программа поддержки индивидуального жилищного строительства в селах помогает сельским жителям в решении их жилищно-бытовых условий на выгодных условиях. Так, каждый житель села или поселка, который хочет построить или приобрести жилой дом, может взять кредит под 3% годовых на 20 лет, но не более чем до достижения пенсионного возраста. Для молодых семей (до 35 лет) - срок кредитования до 30 лет.

В рамках программы для многодетных семей, участников АТО и переселенцев предоставляются дополнительные льготы.

Предельный размер кредита - 400 тыс. грн, и он зависит от вида работ:

до 400 тыс. грн - для нового строительства,

до 250 тыс. грн - для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного строительством жилья,

до 300 тыс. грн - для приобретения жилья,

до 100 тыс. грн - для сооружения инженерных сетей, подключения их к существующим коммуникациям.

Минрегион является главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы, а получателями бюджетных средств - основанные ОГА фонды поддержки индивидуального жилищного строительства в селах. Такие региональные фонды действуют почти во всех областях Украины. Именно к ним семьи могут подать пакет документов, необходимый для получения льготного кредита.

С 2010 года финансирование программы осуществляется из спецфонда госбюджета за счет возврата ранее полученных кредитов, а также средств местных бюджетов.

На реализацию мероприятий указанной программы в 2020 году Минрегиону было предусмотрено в спецфонд госбюджета 39,1 млн грн, из которых предоставлено кредитов на 32,7 млн грн.

По состоянию на конец 2020 году региональными фондами было возвращено более 33,7 млн грн, что составляет 93,75% выполнения плана.

При этом 100% выполнения плана возвращения кредитов - в 13 областях, 4 области перевыполнили план: Львовская - 117,11%, Николаевская - 101,84%, Полтавская - 102,33%, Ривненская - 171,81%.

На 2021 году в спецфонд госбюджета на бюджетную программу предусмотрено 34,64 млн грн.