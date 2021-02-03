Фонд гарантирования и Всемирный совет кредитных союзов договорились о сотрудничестве

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Всемирный совет кредитных союзов (WOCCU) 2 февраля подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта агентства США по международному развитию (USAID) по кредитованию сельскохозяйственных производителей (КЭП) для создания системы гарантирования вкладов членов кредитных союзов (КС).

Об этом говорится в сообщении Фонда.

"Распространение гарантии Фонда на вклады членов кредитных союзов будет способствовать построению прочного и диверсифицированного финансового сектора в стране в целом, особенно с точки зрения потребителей финансовых услуг", – заявила директор проекта Ева Сержинская.

Она отметила, что в рамках подписанного меморандума проект будет способствовать построению диалога между всеми вовлеченными сторонами и предоставлять обзор глобальной перспективы деятельности КС и возможных схем гарантирования вкладов, применяемых для секторов кредитных союзов в разных странах, в том числе опыт ЕС.

По словам Сержинской, участие украинских КС в Фонде также будет способствовать гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС

Как сообщила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут, ключевыми направлениями работы являются расширение гарантий на вклады физлиц, привлеченных небанковскими финучреждениями, в частности, создание соответствующей нормативно-правовой базы, а также создание единой системы обеспечения во всех учреждениях, имеющих право привлекать вклады от населения.

Указывается, что меморандум будет действовать до 31 марта 2023 года.

USAID в октябре 2016 года начала проект Всемирного совета кредитных союзов по кредитованию аграриев Украины через кредитные союзы.

Позднее, USAID в августе 2020 года одобрило продление проекта до марта 2023 года, что позволит проекту продолжить совершенствование нормативно-правовой базы для КС в Украине, предоставлять больше кредитов кредитным союзам, фермерам и агробизнесу страны и работать с КС над повышением их ликвидности.