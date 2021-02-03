НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-руководителя аэропорта "Борисполь"

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего руководителя государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" и начальника службы арендных отношений, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, причинивших более 16,5 млн грн убытков предприятию.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

В рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что в течение 2014-2019 годов служебные лица госпредприятия на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности.

Однако выяснилось, что вышеуказанное имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины и право на передачу его в аренду имеет только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.

Несмотря на это, в нарушение действующего законодательства, должностные лица неправомерно по заниженной стоимости передавали указанные помещения предпринимателям, как следствие госпредприятию нанесен ущерб на сумму свыше 16,5 млн грн.

Действия бывшего руководителя госпредприятия и начальника службы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Сейчас материалы дела открыты подозреваемым и их защитникам. После ознакомления с материалами обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.