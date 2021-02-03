Завод Коломойского получил решение суда об отсутствии обязательств перед "Приватбанком"

Хозяйственный суд Киева своим решением от 22 января удовлетворил иск АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) и признал прекращенными все его обязательства перед государственным "Приватбанком".

Как сообщили в пресс-службе финучреждения, "Приватбанк " планирует обжаловать это решение, передает Интерфакс-Украина.

"Банк считает и процесс рассмотрения дела, и само решение незаконным и планирует его оспорить", – сообщили в "Приватбанке".

Согласно определению суда, обнародованному в Едином госреестре судебных решений, речь идет о возобновляемой кредитной линии размером в $14 млн (около 390 млн грн), которую банк предоставил НЗФ 2 февраля 2009 года со сроком возврата кредита до 1 февраля 2010 года и которая упомянута в иске банка в США к его экс-владельцам.

Отмечается, что "Приватбанк" подал в Канцлерский суд штата Делавэр иск, в котором указывает на нарушение НЗФ своих договорных обязательств по кредитному договору, в том числе в части использования кредитных средств на цели, противоречащие условиям выдачи, то есть не для финансирования текущей деятельности предприятия.

Кроме этого, в поданном в США иске утверждается, что НЗФ причастно к отмыванию средств и противоправной рециркуляции кредитов, которое предусматривало, в частности, погашение задолженности по кредитному договору за счет средств по другим кредитным договорам.

НЗФ в свою очередь указывает, что поскольку любые обязательства между ним и "Приватбанком", обусловленные кредитным договором, были прекращены путем исполнения, у банка отсутствуют какие-либо основания для непризнания права истца на прекращение обязательства.

"Приватбанк" отмечал, что его обращение в американский суд не привело к непризнанию, к нарушению или оспариванию прав НЗФ и соответственно, у последнего отсутствуют какие-либо предпосылки и основания обращаться с исковым заявлением о признании прекращенными обязательств по кредитному договору, однако хозсуд Киева встал на сторону истца.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

НЗФ контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и EastOne Виктора Пинчука.