Рада отменит запрет на поддержку экспортеров сырья через ЭКА

Верховная Рада внесла изменения в закон "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевление кредитования экспорта" с целью обеспечения эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства".

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №3793 проголосовали 237 народных депутатов.

Среди прочего, законопроектом предлагается увеличить размер первоначального уставного капитала ЭКА с 200 млн грн до не менее 2 млрд грн за счет средств государственного бюджета.

При этом отменяется исключительный перечень видов товаров по кодам товарной продукции согласно УКТ ВЭД, экспорт которых поддерживается ЭКА, а также отменить такой инструмент, как секьюритизационная гарантия. В действующей редакции предусмотрено, что ЭКА может направлять поддержку только на экспорт отдельных видов несырьевой продукции.

Таким образом, планируется оставить только один вид государственной помощи – государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств ЭКА.

В то же время предложено расширить возможность Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) осуществлять страхование и перестрахование экспортного факторинга, передать право инициативы правлению ЭКА, оставив обязательное согласование наблюдательным советом, беспечить отдельный учет целевых взносов и донорской помощи, уточнить терминологию и тому подобное.

При этом предложено упразднить нормы закона об отдельном порядке назначения и работы правления и набсовета ЭКА.

Как сообщалось, госбюджет Украины на 2021 год предусматривает финансирование Экспортно-кредитного агентства на сумму до 1,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

Летом 2020 года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.