Рада отменит запрет на поддержку экспортеров сырья через ЭКА
Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №3793 проголосовали 237 народных депутатов.
Среди прочего, законопроектом предлагается увеличить размер первоначального уставного капитала ЭКА с 200 млн грн до не менее 2 млрд грн за счет средств государственного бюджета.
При этом отменяется исключительный перечень видов товаров по кодам товарной продукции согласно УКТ ВЭД, экспорт которых поддерживается ЭКА, а также отменить такой инструмент, как секьюритизационная гарантия. В действующей редакции предусмотрено, что ЭКА может направлять поддержку только на экспорт отдельных видов несырьевой продукции.
Таким образом, планируется оставить только один вид государственной помощи – государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств ЭКА.
В то же время предложено расширить возможность Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) осуществлять страхование и перестрахование экспортного факторинга, передать право инициативы правлению ЭКА, оставив обязательное согласование наблюдательным советом, беспечить отдельный учет целевых взносов и донорской помощи, уточнить терминологию и тому подобное.
При этом предложено упразднить нормы закона об отдельном порядке назначения и работы правления и набсовета ЭКА.
Как сообщалось, госбюджет Украины на 2021 год предусматривает финансирование Экспортно-кредитного агентства на сумму до 1,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ.
Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.
Летом 2020 года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.