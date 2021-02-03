Киевсовет планирует выделить 140 миллионов на закупку вакцины от коронавируса

Киевсовет на заседании 11 февраля намерен рассмотреть выделение 140 млн грн из бюджета города на вакцинацию киевлян.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба КГГА.

"На ближайшем заседании Киевсовета – 11 февраля – мы планируем внести изменения в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделить 140 млн грн на вакцинацию от COVID-19 в столице", – сообщил Кличко.

Он отметил, что руководителям столичных учреждений здравоохранения поручено создать стационарные пункты прививки и мобильные выездные бригады.

"Сейчас мы делаем все, чтобы как можно скорее подписать контракт на закупку вакцины от коронавируса. Переговоры проходят непросто. Вы знаете, что сегодня в мире – дефицит вакцины, потому производители не успевают производить ее в законтрактованных объемах. И я использую все свои иностранные контакты и связи, все возможные варианты для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной", – подчеркнул Кличко

Он также рассказал, что уже составляют списки людей, которых вакцинировать в первую очередь, и отметил, что по приказу Министерства здравоохранения Консультативно-диагностические центры города начали верификацию целевых групп для вакцинации от коронавируса.

"На базе этих данных будут составлять списки людей, которым будет предложена вакцина. И говорить, сколько киевлян отказывается от вакцинации, пока рано. Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города! Это, прежде всего, врачи, работники социальных служб, сферы образования, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры, старики", – подытожил мэр столицы.

Как сообщалось, в январе Кличко заявил, что власти Киева ведут переговоры с несколькими производителями о закупке 1 миллиона доз вакцины для жителей столицы.