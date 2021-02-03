Рада поддержала запуск электронного реестра географических названий

Депутаты на заседании Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №4079 об усовершенствовании законодательства по созданию и ведению Государственного реестра географических названий, осуществления учета и регистрации географических названий.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Реализация этого законопроекта обеспечит функционирование Государственного реестра географических названий в электронном виде. Итак, все желающие получат свободный и постоянный доступ к достоверной информации о географических названиях. Поддержка этого законопроекта также будет способствовать актуализации данных в Реестре, которые имеют важное значение для экономического развития страны", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В частности, реализация законопроекта предусматривает: