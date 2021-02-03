10 миллиардов на погашение долгов на рынке электроэнергии разделят до конца дня, – Шмыгаль

Решение о распределении полученных "Гарантированным покупателем" средств на сумму около 10 млрд грн для погашения долгов перед производителями электроэнергии глава госпредприятия должен принять до конца дня.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

"Согласно действующему законодательству, там не нужно решение (Кабмина, – ред.). Это решение, которое принимает руководитель "Гарантированного покупателя" самостоятельно, это хозяйственная деятельность. Поэтому соответствующее решение НКРЭКУ приняло и направило "Гарантированному покупателю", он может взять его за основу", – сказал премьер.

"Мы за сегодня этот вопрос решим, я уверен, с руководителем "Гарантированного покупателя", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, 30 декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго" подписало три кредитных договора с государственными банками на общую сумму 10,25 млрд грн для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

16 января НКРЭКУ выдала настановление разделить полученные средства – 50% средств направить на погашение долгов по "зеленому тарифу", а оставшиеся 50% – НАЭК "Энергоатом". Однако представители производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" потребовали направить эти средства на погашение задолженности перед ними.

26 января "Гарантированный покупатель" заявил, что ожидает решения Кабмина по распределению этих кредитных средств.