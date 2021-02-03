"Нафтогаз" начал раздел "Укрнафты" с Коломойским. ДОКУМЕНТ

НАК "Нафтогаз Украины", как мажоритарный акционер ПАО "Укрнафта", направил наблюдательному совету нефтяной компании уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на соответствующее письмо за подписью главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Согласно документу, Коболев просит набсовет компании на ближайшем заседании рассмотреть вопрос раздела активов "Укрнафты" по бизнес-направлениям между "Нафтогазом" и миноритарными акционерами.

В связи с этим глава "Нафтогаза" призвал набсовет утвердить план необходимых мер по практической реализации этого предложения, в том числе определить компанию для проведения оценки активов из "большой четверки", а также юридического советника для сопровождения процесса разделения активов.

По словам источника Интерфакс-Украина в правительстве, соответствующее уведомление набсовету "Нафтогаз" направил сегодня.

По словам собеседника агентства, заседание наблюдательного совета по рассмотрению предложения "Нафтогаза" о разделе активов должно состояться 25 февраля в режиме видеоконференции, на него будут приглашены глава правления "Укрнафты" Олег Гез и директор департамента юридического сопровождения Вячеслав Карташов.

Как сообщалось, в конце января 2021 года "Нафтогаз" направил письмо миноритариям "Укрнафты", которые подали иск к Украине в Стокгольмский арбитраж на $6 млрд, о желании срочно провести собрание акционеров компании.

Согласно информации на сайте "Укрнафты", последний раз собрание компании прошло 28 ноября 2019 года, на нем был избран аудитор – "ПрайсвотерхаузКуперс (Аудит)".

Как сообщалось, в конце минувшего года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уже в феврале 2021 года может вынести финальное решение по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине.

По словам министра, это решение может нести риски для Украины.

"Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) – владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около $6 млрд (+ проценты)", – отмечал глава Минюста.

Он назвал это дело, которое продолжается с 2015 года, "комплексным, сложным, покрывающим многие аспекты отношений государства и "Укрнафты".

Напомним, компании Игоря Коломойского и партнеров, которые являются миноритарными акционерами, ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

В начале 2018 года стало известно, что претензии Коломойского и партнеров к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.