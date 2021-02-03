"Укрзализныця" передаст "Энергоатому" участок пути для запуска хранилища ядерного топлива

Кабинет министров согласовал передачу от АО "Укрзализныця" к НАЭК "Энергоатом" железнодорожного пути от станции "Вильча" до станции "Янов" в зоне отчуждения для функционирования Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 февраля, передает Интерфакс-Украина

В пояснительной записке к документу отмечается, что передача указанного имущества позволит обеспечить реконструкцию ж/д пути.

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Как сообщалось, ранее временно исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявлял, что работы по строительству Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) завершатся до конца года, но для использования ЦХОЯТ необходимо построить железнодорожные пути к хранилищу на участке леса, который находится в управлении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, а также отремонтировать участок Вильча-Янов.

Строительством железнодорожной ветки, которая должна соединить строительную площадку ЦХОЯТ и существующую линию Вильча-Янов, занималась компания "Укрэнергомонтаж", входящая в состав государственной корпорации "Укрбуд", подконтрольной на то время нардепу Максиму Микитасю. Полностью завершить работы обещали в апреле 2018 года, после чего новая ветка должна была использоваться для доставки в ЦХОЯТ отработанного ядерного топлива с действующих украинских атомных электростанций.

Напомним, в августе СБУ заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

28 сентября детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-народному депутату Максиму Микитасю и первому заместителю гендиректора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову.

По версии следствия, в 2017 году чиновник обеспечил победу строительной компании Микитася на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью почти 1 млрд грн. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию. За эту ​​"услугу" семья Орлова бесплатно получила от строительной компании Микитася квартиры в жилых комплексах общей стоимостью 4,4 млн грн.