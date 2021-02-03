Кабмин утвердил кредит ЕИБ на 270 миллионов евро для аэропорта "Борисполь"

Кабинет министров на заседании поддержал распоряжение президента "О делегации Украины для участия в переговорах с Европейским инвестиционным банком о заключении гарантийного соглашения "Развитие аэропорта "Борисполь" между Украиной и ЕИБ", а также распоряжение об определении целесообразным привлечение средств займа от ЕИБ в размере 270 млн евро для реализации указанного проекта.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, проект предусматривает реконструкцию летной зоны №2.

В частности, за счет кредитных средств планируется профинансировать строительство новой взлетно-посадочной полосы с обустройством ее радио и светотехническим оборудованием, системы рулежных дорожек, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений, трансформаторных подстанций и станций для хранения специальных жидкостей, площадки для защиты воздушных судов от обледенения, площадки для гонки двигателей воздушных судов и других объектов инженерной инфраструктуры.

"Существующая искусственная взлетно-посадочная полоса №2, которая была введена в эксплуатацию еще в 1971 году, уже отработала свой ресурс и из-за многолетнего использования со значительными нагрузками восстановлению не подлежит. Современные крупногабаритные самолеты требуют совершенно нового подхода к аэродромным сооружениям и службам аэропорта, поэтому реконструкция летной зоны №2 будет осуществляться с обязательным учетом опыта ряда стран и международных организаций как ICAO и IATA при эксплуатации крупногабаритных самолетов", - прокомментировал решение министр Владислав Криклий.