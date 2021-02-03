Новини

Кабмин утвердил кредит ЕИБ на 270 миллионов евро для аэропорта "Борисполь"

5000
Кабмин утвердил кредит ЕИБ на 270 миллионов евро для аэропорта "Борисполь"
Кабинет министров на заседании поддержал распоряжение президента "О делегации Украины для участия в переговорах с Европейским инвестиционным банком о заключении гарантийного соглашения "Развитие аэропорта "Борисполь" между Украиной и ЕИБ", а также распоряжение об определении целесообразным привлечение средств займа от ЕИБ в размере 270 млн евро для реализации указанного проекта.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, проект предусматривает реконструкцию летной зоны №2.

В частности, за счет кредитных средств планируется профинансировать строительство новой взлетно-посадочной полосы с обустройством ее радио и светотехническим оборудованием, системы рулежных дорожек, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений, трансформаторных подстанций и станций для хранения специальных жидкостей, площадки для защиты воздушных судов от обледенения, площадки для гонки двигателей воздушных судов и других объектов инженерной инфраструктуры.

"Существующая искусственная взлетно-посадочная полоса №2, которая была введена в эксплуатацию еще в 1971 году, уже отработала свой ресурс и из-за многолетнего использования со значительными нагрузками восстановлению не подлежит. Современные крупногабаритные самолеты требуют совершенно нового подхода к аэродромным сооружениям и службам аэропорта, поэтому реконструкция летной зоны №2 будет осуществляться с обязательным учетом опыта ряда стран и международных организаций как ICAO и IATA при эксплуатации крупногабаритных самолетов", - прокомментировал решение министр Владислав Криклий.

Джерело:  Мининфраструктуры
Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини