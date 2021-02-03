МАУ вернула пассажирам $26 миллионов за отмененные рейсы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в период с апреля 2020 года по январь 2021 года вернула пассажирам более $26,5 млн за отмененные рейсы из-за COVID-19.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Как сообщается, только за декабрь 2020 года и январь 2021 года было оформлено возвратов на сумму более $4,5 млн. За 10 месяцев компания рассмотрела более 101 тыс. обращений пассажиров.

"МАУ отмечает готовность к открытому диалогу с пассажирами и надеется на понимание ситуации со стороны пассажиров. Сотрудники всех коммуникационных подразделений также делают все возможное для сокращения времени обработки всех запросов", - говорится в сообщении.

Авиакомпания также напоминает, что, кроме возвращения средств за неиспользованные билеты, также можно бесплатно переоформить билет или получить промокод на сумму стоимости неиспользованного билета, который действует на протяжении двух лет с момента выписки.