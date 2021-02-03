Кабмин принял решение для закупки незарегистрированных лекарств за счет бюджета
Согласно тексту документа, предложение относительно формирования перечня могут подавать в Минздрав центральные органы исполнительной власти, специализированные закупочные организации, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации, медучреждения и другие, передает Интерфакс-Украина.
Вместе с предложением необходимо подать письмо с информацией о лекарстве и его соответствии критериям включения в перечень, копию регистрации (в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, ЕС), копию инструкции.
Министерство принимает решение на протяжении 10 дней, может формировать рабгруппу.
Минздрав может отказать во внесении в перечень, если документы поданы не в полном объеме, в Украине есть альтернативные лексредства, потребность не является ограниченной, лексредства не допущены к использованию в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, ЕС.