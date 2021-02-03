Суд разрешил принудительный привод главы Окружного админсуда Вовка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство прокурора о приводе главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд для избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба, сегодня в ВАКС было запланировано рассмотрение ходатайства о применении главе Окружного админсуда меры пресечения в виде залога, однако Павел Вовк на заседание в очередной раз не явился и о причинах неявки не сообщил.

"Поэтому, в судебном заседании прокурор САП заявил ходатайство о приводе указанного лица в суд. Следственный судья ходатайство удовлетворил", – сказано в сообщении.

Выполнение постановления поручено соответствующим подразделениям Национального антикоррупционного бюро.

Согласно ч. 1, ч. 3 ст. 140 УПК Украины, привод состоит в принудительном сопровождении лица, к которому он применяется, лицом, выполняющим решение об осуществлении повода, к месту его вызова в указанное в постановлении время.

Как сообщалось, в конце ноября детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по указанному делу. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд. В частности, глава ОАСК Павел Вовк не явился по меньшей мере на 6 заседаний суда. В конце декабря детективы все же вручили повестку Вовку во время празднования дня рождения бывшего нардепа от "Партии регионов" Сергея Кивалова, но он ее выбросил. Впоследствии ВАКС отказался разрешить принудительны привод Вовка в суд, решив, что вручение повестки не доказано.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.