Больше 60% жителей Днепропетровской области пользуются онлайн-сервисами для оплаты за газ

Электронным сервисом "Личный кабинет" для расчетов за газ пользуются почти 300 тысяч потребителей АО "Днепропетровскгаз", а Viber-ботом – более 73 тыс.

Как сообщает пресс-служба компании, "Личный кабинет" на сайте 104.ua и Viber-бот 7104 – это самые популярные сервисы среди клиентов для управления личными счетами и расчетами за доставку газа.

Как отмечается в сообщении, Viber-бот 7104 – это собственная разработка для клиентов группы компаний РГК.

"Бот значительно ускоряет и оптимизирует обслуживание потребителей газа, предоставляет им широкий функционал для комфортного управления личными счетами. В Viber-боте 7104 можно просматривать текущее состояние расчетов, историю оплат и показателей счетчиков, а также загружать квитанции за распределение газа и платить за услуги – где угодно и в любое время. Удобной функцией бота является возможность загрузить фото счетчика в случае, если вы случайно передали некорректные показания", – пояснили в компании.

Специалисты АО "Днепропетровскгаз" разработали "Личный кабинет" еще 6 лет назад, а в 2020 году появилась функция экспресс-регистрации, которая облегчает процесс присоединения клиентов к платформе.

Для этого потребителю необходимо позвонить в Контакт-центр, где сотрудник самостоятельно зарегистрирует личный счет в "Личном кабинете" и пришлет клиенту логин и пароль в смс-сообщении. Сервис позволяет оплачивать доставку газа, вносить показания счетчика и контролировать счет не выходя из дома.

"Особенно полезной и удобной функцией обоих сервисов является то, что в них можно регистрировать несколько лицевых счетов, независимо от региона. Это разработки для всех клиентов группы компаний РГК на территории Украины. Вы можете помочь своим родителям и значительно облегчить для них процесс передачи показаний и расчета за доставку газа. Особенно актуально это в период пандемии, когда не хочется лишний раз подвергать близких опасности", – отмечает начальник Днепропетровского управления клиентского сервиса Ирина Манько.

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Среди других онлайн-сервисов клиенты АО "Днепропетровскгаз" могут пользоваться Telegram-ботом 7104 и мобильными приложениями 104Mobile Light для iPhone и 104Mobile для Android.

В компании обращают внимание, что онлайн-способы особенно актуальны для жителей регионов. Ведь даже жители отдаленных сел, имея доступ к интернету, могут легко провести любые операции: передать показания, оплатить доставку газа, проверить счета и прочее.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млр. кубометров газа в год.