Рада введет уголовную ответственность за мошенничество с НДС

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в административное и уголовное законодательство по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3959-1 в первом чтении проголосовало 239 народных депутатов.

Законопроектом предлагается определить законодательную основу для создания и реализации отдельных задач Бюро экономической безопасности, в частности урегулировать ответственность сотрудников Бюро за административные правонарушения, ввести ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро экономической безопасности.

При этом в законопроекте предложено предусмотреть уголовную ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость (ст. 222-2 УК в редакции проекта), как отдельный вид уголовного преступления, расследование которого отнесено к компетенции Бюро экономической безопасности.

"Определение отдельного состава преступления о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость позволит эффективно расследовать факты хищения или завладение бюджетными средствами в виде налога на добавленную стоимость, а также избежать противоречия между правоохранительными органами при определении составов преступлений по статье 191 Уголовного Кодекса", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Также вносятся изменения в ряд других составов преступлений в связи с созданием Бюро экономической безопасности Украины.

Как сообщалось, 28 января Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины", которое должно сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.