Холдинг "Мироновский хлебопродукт" Косюка сменил название

ЧАО "Мироновский хлебопродукт" со 2 февраля сменило полное юридическое наименование на ЧАО "МХП".

Как сообщает пресс-служба компании, код общества в едином реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований остался прежним.

В сообщении отмечается, что новое полное коммерческое название компании звучит одинаково на украинском и русском языках – МХП, а на английском – MHP, а юридическое сокращенное – PrJSС MHP.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом – до $215 млн, выручка – на 32%, до $2,06 млрд.