"Укрэнерго" спрогнозировало увеличение импорта электроэнергии до максимальных значений

Импорт электроэнергии из Беларуси и России в Украину 8-12 февраля в периоды пикового суточного потребления с 17:00 до 19:00 часов может достичь максимального месячного значения в 3000 МВт мощности при максимальной пропускной способности межгосударственных сечений с энергосистемами этих стран 3100 МВт.

Об этом свидетельствует прогноз НЭК "Укрэнерго" предельных значений импорта электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) на 8-28 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно прогнозу, импорт электроэнергии в Украину начнет планомерно снижаться, начиная с 13 февраля, и достигнет своих минимальных предельных значений 21 и 28 февраля на уровне 300 МВт мощности в период с 16:00 до 20:00 и 100 МВт мощности в остальные часы суток.

При этом 1-7 февраля максимальная предельная мощность импорта электроэнергии должна составить не более 1500 МВт.

Напомним, по результатам месячного аукциона, доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "НЭК", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс". В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности на месяц и ее треть – на период 15-28 февраля.

Бенефициарами ООО "Стимекс"по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" – ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко". Согласно данным на сайте компании, ее приоритетными клиентами являются ТЦ и ТРЦ.

Основателем ООО "НЭК" является ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом которого указывается бывший глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка.

Доступ к сечению "Беларусь-Украина" на 6-28 февраля 2021 года выкупили шесть компаний: ООО "Де Трейдинг" (50 МВт), ООО "Днипросталь-энерго" (100 МВт), ООО "ЭРУ Трейдинг" (250 МВт), ООО "ЭТГ" (30 МВт), ООО "Интерэнергопостач" (20 МВт) и ООО "ОНК-групп" (50 МВт). Таким образом, трейдеры выкупили всю доступную пропускную способность в этом направлении.

В частности, компания "Де Трейдинг" относится к "Донбассэнерго", "ЭРУ Трейдинг" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Пери.

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Как сообщалось, в феврале запланирован коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси мощностью 300 – 500 МВт и из РФ мощностью 200 МВт.

Из-за низких температур в пики потребления Украина потребляет до 22,5 тыс. МВт. При этом запасы угля на складах ТЭС в начале февраля вдвое меньше необходимого уровня, что создает риск дефицита электроэнергии.

Так, представители металлургических предприятий сообщают, что "Укрэнерго" оповестило их о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.

Как известно, в случае дефицита электроэнергии Укрэнерго применяет График планового ограничения мощности для крупных потребителей. Если с помощью этого инструмента не удается сбалансировать систему, вводится График аварийного отключения потребителей. То, что в Украине называют "веерными отключениями".

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