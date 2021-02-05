Итоги недели: Первое казино, поражение Коломойского и санкции против каналов Медведчука

Главные новости экономики за неделю 1 - 5 февраля.

ВЛАСТЬ

Зеленский ввел санкции против телеканалов Медведчука

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Все три телеканала приостановили эфирное вещание и доступны только в сети интернет.

Санкции также введены в отношении фактического собственника телеканалов нардепа Тараса Козака, который является ближайшим соратником и бизнес-партнером Медведчука, а также против двух чартерных авиакомпаний, предоставлявших самолеты для поездок Козака и Медведчука в РФ и оккупированный Крым.

Зеленский расширил санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи"

Президент дополнил санкции против китайских покупателей акций "Мотор Сичи" и внес в санкционный список президента компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и ее представителя в Украине. В интервью американскому телеканалу HBO Владимир Зеленский также заявил, что при его президентстве контрольный пакет "Мотор Сичи" останется в Украине.

В свою очередь Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку открыла дело против организаторов заблокированного СБУ собрания акционеров "Мотор Сичи", на котором группа DCH Александра Ярославского вместе с китайскими акционерами планировали сменить набсовет компании.

Кабмин утвердил порядок выплаты компенсаций за отмену льгот на электроэнергию

Кабинет министров утвердил порядок выплаты компенсаций для населения, которое потребляло электроэнергию по льготным тарифам до 1 января, в частности, для отопления жилья. Компенсации вводятся только на первый квартала 2021 года и будут начислены автоматически.

Кабмин разрешил частично возобновить налоговые проверки бизнеса

Кабинет министров решил отменить мораторий на проведение некоторых видов налоговых проверок, введенный на время карантина. Пока что это решение не коснулось физлиц-предпринимателей. Ранее о необходмости возобновить налоговые проверки заявляли в СБУ.

Украина купит 12 миллионов доз вакцин от коронавируса в Индии

Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, от индийского производителя Serum Institute, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, первую партию вакцин из Индии доставят в Украину в феврале.

ФИНАНСЫ

Нацбанк повысил лимит на вывод валюты за границу для физлиц

Национальный банк повысил лимит инвестиций за границу для физических лиц со 100 тыс. евро до 200 тыс. евро в год. Регулятор не ожидает значительного оттока валюты, так как за весь 2020 год физлица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 млн евро.

Резервы Нацбанка опустились ниже $29 миллиардов

Международные резервы Украины в январе сократились на 1,1% или на $279 млн, составив на 1 января $28,82 млрд (в эквиваленте), сообщили в НБУ.

Нацбанк отказался согласовать смену владельца "Проминвестбанка"

Национальный банк отказался согласовать сделку по опосредованному приобретению более 99% акций "Проминвестбанка" Сергеем Тигипко. При этом раньше НБУ согласовал покупку Тигипко компании, на которую эти акции оформлены.

Глава Нацбанка анонсировал создание специального финансового суда

Украина обсуждает с МВФ возможность создания специального суда или судебной палаты для рассмотрения споров между кредиторами и заемщиками, заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко, упомянув в этом контексте судебные разбирательства с бывшими собственниками "Приватбанка".

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 5 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5,29 млрд грн. При этом удалось снизить ставку по годичным облигациям до 11,40%, тогда как доходность по другим бумагам несколько выросла.

Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк за неделю с 1 по 5 февраля выкупил в резервы на межбанке $90 миллионов, тогда как в две предыдущие недели Нацбанк не покупал и не продавал валюту. Тем временем, курс гривни укрепился: с 28,1324 грн/$ в начале недели до 27,7711 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 5 февраля.

Остатки средств на Едином счете Казначейства выросли до 27,5 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете на начало февраля составили 27,47 млрд грн, что на 15,5 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало января 2021 года, сообщили в Госказначействе.

Украинцы сократили чистую покупку наличной валюты в январе до $16 миллионов

В январе украинцы сократили продажу валюты на 34% по сравнению с декабрем 2020 года – до $1,07 млрд, а покупку – на 36,5%, до $1,09 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты населением уменьшилась до $15,8 млн. В то же время продажа населением безналичной валюты превысила покупку на $69,26 млн.

Объем денежных переводов заробитчан за год вырос до рекордных $12,1 миллиарда

В 2020 году объем денежных переводов вырос до рекордных $12,1 млрд, что на 1,7% ил на $0,2 млрд больше, чем в 2019 году, свидетельствуют подсчеты Нацбанка.

Профицит сводного платежного баланса в прошлом году сократился в 3 раза, – НБУ

Платежный баланс Украины в 2020 году сведен с профицитом $2 млрд, что в три раза меньше, чем в 2019 году ($6 млрд), сообщил Национальный банк. При этом благодаря падению импорта профицит текущего счета платежного баланса составил $6,6 млрд, по сравнению с дефицитом на $4,1 млрд в 2019 году.

ЭНЕРГЕТИКА

Коломойский проиграл иск к Украине на $6 миллиардов по "Укрнафте"

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал отсутствие своей юрисдикции в деле по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" к государству Украина на сумму свыше $6 млрд, сообщил министр юстиции Денис Малюська. Компании Коломойского и Боголюбова подали соответствующий иск еще в 2015 году.

"Нафтогаз" начал раздел "Укрнафты" с Коломойским

"Нафтогаз Украины" инициировал рассмотрение вопроса о разделении активов "Укрнафты" с миноритарными акционерами – Игорем Коломойским и его парнерами. Ожидается, что набсовет "Нафтогаза" рассмотрит это предложение 25 февраля.

Это предложение обсуждалось больше года, но активные шаги по его реализации начались в преддверии вынесения решения Стокгольмского арбитража по иску миноритариев "Укрнафты" к государству Украина о взыскании более $6 млрд.

АМКУ обязал изменить правила продажи электроэнергии "Энергоатома" и "Центрэнерго"

Антимонопольный комитет утвердил рекомендации с целью устранения искусственных барьеров для покупателей электрической энергии у государственной генерации. Действующие правила позволили компании Игоря Коломойского задешево скупить в декабре львиную долю электроэнергии у "Центрэнерго" и "Энергоатома".

Нацкомиссия снизила тарифы на распределение для 13 облгазов

НКРЭКУ снизила тарифы на услуги по распределению газа для 13 операторов газораспределительных сетей. В соответствии с принятым решением максимальный тариф составит 1,79 грн за 1 кубометр в месяц без НДС.

Нацкомиссия ограничила продажу электроэнергии в рамках одного холдинга

НКРЭКУ обязала генерирующие компании, продавать связанным с ними трейдерам и потребителям по двусторонним договорам до 50% от месячного объема производства электроэнергии. Решение призвано повысить ликвидность рынка электроэнергии в период дефицита.

Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова

После аварийной остановки 2 февраля двух энергоблоков ТЭС, входящих в ДТЭК, оператор "Укрэнерго" повторно запросил аварийную помощь у ГПО "Белэнерго". В предыдущий раз Беларусь оказала помощь в предоставлении резерва мощности Украине в период низких тепмператур 18 января.

Уже на следующий день, вечером 3 февраля, "ДТЭК Запорожская ТЭС" полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции. Остановка всех трех работавших блоков станциипривела к кратковременному отключению света в Энергодаре.

КОРПОРАЦИИ

Табачный монополист "Тэдис" отменил рекордный штраф на 3,4 миллиарда через суд

Верховный суд по иску компании "Тедис Украина" отменил решение Антимонопольного комитета о наложении на табачного дистрибьютора штрафа в размере 3,4 млрд грн. Тем временем производители сигарет, которых АМКУ по этому же делу оштрафовал на сумму 3,1 млрд грн, пока что суды проигрывают.

В Украине выдали первую лицензию для онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию азартных игр казино в сети интернет компании "Спейсикс", которая владеет брендом "КОСМОЛОТ".

IKEA открыла первый магазин в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин в Украине площадью 5 тыс. кв. м. Сроки его запуска неоднократно переносились. Второй магазин IKEA планируется открыть в Киеве ориентировочно через полгода.

Новым владельцем столичного бизнес-центра "Парус" стал депутат от партии Медведчука

Столичный девелопер Вагиф Алиев завершил продажу столичного бизнес-центра "Парус", его новым владельцем стал крупный застройщик, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Столар. Условия сделки неизвестны, но стоимость всего бизнес-центра могла составить $100-150 млн.

Гинер и Бабаков продали доли в VS Energy, – Герус

Российский бизнесмен Михаил Воеводин выкупил у своих партнеров Евгения Гинера и Александра Бабакова их доли в группе VS Energy, заявил нардеп Андрей Герус. Большинство активов VS Energy в Украине оформлены на трех граждан Латвии и двух граждан Германии, которые имеют признаки номинальных владельцев.

НАБУ расследует хищение 600 миллионов на закупках "Энергоатома"

НАБУ расследует хищение 600 млн грн на закупках "Энергоатомом" оборудования у "прокладок" в 2018-2019 годах. Тогда техническую комиссию при тендерном комитете возглавлял нынешний глава "Энергоатома" Петр Котин. В самой компании нарушения при проведении закупок признают, но отрицают причастность Котина к хищениям в тот период.

ТРАНСПОРТ

"Укравтодор" стал крупнейшим получателем средств из Фонда борьбы с COVID-19

В 2020 году больше всего средств из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 80,9 млрд грн было выделено "Укравтодору" – 25,7 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов. Минздрав оказался на втором месте, использовав 17,8 млрд грн из предусмотренных для ведомства 21,8 млрд грн.

Администрация морских портов увеличила чистую прибыль на 63%

Администрация морских портов Украины в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибыли, что на 62,7% больше, чем было в 2019 году.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рада упростила переоформление аренды земли для застройщиков

Законом установлен "автоматический" переход прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на ней здание или сооружение к новому владельцу. Авторы законопроекта мотивировали необходимость его принятия, преимущественно, интересами застройщиков.

Рада существенно повысила штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

В частности, минимальный размер штрафа за нарушение требований пожарной безопасности повышен с 8,5 грн до 1700 грн. Также значительно повышены штрафы для бизнеса за невыполнение требований инспекторов Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Рада приняла новую редакцию закона о финансовом лизинге

Верховная Рада приняла новый закон "О финансовом лизинге". Документ призван осовременить действующее законодательство в этой сфере, которое не менялось 17 лет.

Рада утвердила новую редакцию закона о ветеринарной медицине

Закон призван приблизить законодательство о ветеринарной медицине к стандартам ЕС. Среди прочего, законом устанавливается контроль над применением антибиотиков в животноводстве (вводится запрет на использование антибиотиков для стимуляции роста), а также предусмотране выдача ветеринарных документов в электронной форме.

Рада отменила получение согласований для ремонта дорог

Законом предоставлена возможность выполнять работы по реконструкции или капремонту автомобильных дорог с использованием уведомительной процедуры без обязательного получения разрешения на выполнение строительных работ. Такое решение призвано ускорить выполнение ремонтных работ.

Рада расширила перечень основания для выплаты помощи по частичной безработице

Верховная Рада разрешила Кабмину устанавливать помощь по частичной безработице во всех случаях введения карантина для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней, а также в случае наступления чрезвычайной ситуации.

Рада узаконила дистанционную работу

Законом вводится два самостоятельных вида (формы) работы – дистанционная и надомная, а также работа с гибким режимом рабочего времени. Также документом урегулировано официальное оформление сотрудников с использованием этих видов работы.

Рада отменила бумажные трудовые книжки

Законом вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре общеобязательного государственного социального страхования, который ведет Пенсионный фонд. На протяжении пяти лет все данные из бумажных трудовых книжек должны внести в реестр, после чего их отдадут работникам.

Рада решила создать отдельные комиссии для рассмотрения тендерных жалоб

Верховная Рада внесла изменения в закон "Об Антимонопольном комитете", предусмотрев создание отдельных комиссий по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Специальных уполномоченных для этих комиссий будет назначать непосредственно глава АМКУ.