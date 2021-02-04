Запорожская ТЭС возобновила работу после аварии

Запорожская ТЭС возобновила свою работу в энергосистеме Украины после отключения из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

После устранения причин аварии на подстанции энергетикам Запорожской ТЭС удалось оперативно устранить последствия аварийного отключения ТЭС и включить в сеть энергоблок №4 и №1. Энергетики готовятся к запуску энергоблока №3 в ближайшее время.

Как сообщалось, вечером 3 февраля "ДТЭК Запорожская ТЭС" полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч", принадлежащей "Запорожьеоблэнерго"

"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии. На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт", - сообщала компания.

В результате временно были обесточены потребителей городов Энергодар и Днепрорудное суммарной нагрузкой 24 МВт (по оперативным данным), что запитаны от сетей "Запорожьеоблэнерго". При этом все линии магистральной сети и подстанции НЭК "Укрэнерго" в Запорожском энергоузла оставались в работе без каких-либо отключений.

Вследствие полной разгрузки Запорожской ТЭС в ОЭС Украины появился дефицит мощности 750 МВт, который диспетчеры "Укрэнерго" компенсировали за счет увеличения производства электроэнергии на гидроэлектростанциях, которые 3 февраля выработали 26,8 млн кВт-ч, что на 8 млн кВт-ч больше объемов торговых графиков. Аварийная помощь из смежных энергосистем 3 февраля не активировалась.

Для выяснения обстоятельств инцидента на Запорожской ТЭС будет создана комиссия с участием представителей всех необходимых инстанций, в том числе и НЭК "Укрэнерго".