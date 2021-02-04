Шмыгаль заявил о возможном продлении карантина до 30 апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но, скорее всего, он будет действовать и после этой даты.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе общей встречи Европейской бизнес-ассоциации.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", - сказал Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года.

Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.