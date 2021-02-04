Владелец телеканалов Медведчука с 2014 года связан с ''ЛНР/ДНР'' через кипрский офшор, – ЦПК

Центр противодействия коррупции обнаружил, что народный депутат ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь!") Тарас Козак с 2014 года связан с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" через кипрский офшор.

Об этом сообщила исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в блоге для Украинской правды.

Как сообщалось, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Козака и восьми юридических лиц, где он является бенефициарным владельцем. Эти компании владеют тремя телеканалами - ZIK, NewsOne и "112 Украина". Козак также известен как ближайший соратник и бизнес-партнер Медведчука.

СМИ тем временем от источников в СБУ и СНБО узнали, что телеканалы Козака финансировались ростовским ООО "Торговый дом "Донские угли", которое получает доход от торговли углем на оккупированных территориях ОРДЛО.

"Мы же в ГПК обнаружили, что связь Тараса Козака с террористами "ЛНР/ДНР" и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще от 2014 года. Так, согласно официальным данным, 16 декабря 2014 года ПАО "Центрэнерго" заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016 году "Украинская правда" обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля Арида продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из "ДНР/ЛНР", - написала Каленюк.

Еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на $8 млн с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак.

Козак отмечает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная с 2015 и заканчивая 2019 годом. По данным государственного реестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой офшорной компании Козака - Turul Investments Limited - еще с 2012 года.

Согласно аудиторским отчетам, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского офшора Козака за 2014 и 2015 годы $7,4 млн кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2.5% годовых и не был застрахован залоговым имуществом и должен был быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства - кипрский офшор Тараса Козака списал этот долг.

"Таким образом, гонконгская компания Arida Global Limited, которая по данным журналистов поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Тараса Козака", - резюмировала Каленюк.