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Портфель ОВГЗ банков Украины вырос на 3,3 миллиарда

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Портфель ОВГЗ банков Украины вырос на 3,3 миллиарда
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 3,32 млрд грн (на 0,5%) – до 518,05 млрд грн, нерезидентов – на 0,92 млрд грн (на 1%) - до 95,36 млрд грн, юрлиц – на 0,3 млрд грн (на 0,7%) – до 58,73 млрд грн, физлиц – на 0,16 млрд грн (на 1,3%) – до 12,5 млрд грн.

Об этом говорится в данных Национального банка Украины.

Как сообщается, в целом портфель ОВГЗ вырос на 4,7 млрд грн (на 0,5%) – до 1,01 трлн грн, в собственности Нацбанка и теробщин – остался без изменений, передает Интерфакс-Украина.

Официальный курс на 4 февраля – 27,995 грн/$1.

Джерело:  Интерфакс-Украина

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