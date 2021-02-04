Портфель ОВГЗ банков Украины вырос на 3,3 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 3,32 млрд грн (на 0,5%) – до 518,05 млрд грн, нерезидентов – на 0,92 млрд грн (на 1%) - до 95,36 млрд грн, юрлиц – на 0,3 млрд грн (на 0,7%) – до 58,73 млрд грн, физлиц – на 0,16 млрд грн (на 1,3%) – до 12,5 млрд грн.