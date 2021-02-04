Госдеп США угрожает применить санкции против "Северного потока-2"
Об этом заявил представитель Госдепа США Нэд Прайс во время брифинга.
"Мы будем наблюдать за действиями по достройке или сертификации трубопровода, и, если такие действия будут совершены, мы определимся с применением санкций", - отметил Прайс.
По его словам, "Северный поток-2" и вторая ветка "Турецкого потока" созданы с целью "увеличить российское влияние на наших союзников и партнеров" и они "наносят вред трансатлантической безопасности".
США считают, что российский газопровод в Балтийском море сделает Германию и другие европейские страны слишком зависимыми от газа из РФ. В Вашингтоне выражают обеспокоенность тем, что они обходят территорию Украины, оставляя Киев без денежных поступлений за транзит российского газа в Европу, передает Deutsche Welle.
Во время президентства Дональда Трампа США наложили санкции на компании, имели отношение к строительству "Северного потока-2". Однако и новый президент США Джо Байден придерживается жесткой линии в отношении газопровода. В конце января он заявил, что считает его "плохой сделкой" для Европы.
Ранее министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России. Он также отметил, что европейские лидеры сейчас рассматривают возможность введения новых санкций против РФ.
Однако в правительстве ФРГ в ответ на этот призыв подчеркнули, что не изменили своих "базовых позиций" по поддержке строительства "Северного потока-2". По словам заместителя представителя правительства ФРГ Мартины Фиц , позиция Франции хорошо известна германскому правительству и Берлин поддерживал "очень тесный контакт" по этому вопросу. Она подтвердила, что в начале прошлой недели послы стран-членов в ЕС обсуждали вопросы совместной европейской реакции на жесткие действия российских силовиков во время протестов.