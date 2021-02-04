Госдеп США угрожает применить санкции против "Северного потока-2"

В Государственном департаменте США считают газопровод "Северный поток-2" таким, что вредит трансатлантической безопасности, и готовы применить санкции против компаний, участвующих в завершении его строительства.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нэд Прайс во время брифинга.

"Мы будем наблюдать за действиями по достройке или сертификации трубопровода, и, если такие действия будут совершены, мы определимся с применением санкций", - отметил Прайс.

По его словам, "Северный поток-2" и вторая ветка "Турецкого потока" созданы с целью "увеличить российское влияние на наших союзников и партнеров" и они "наносят вред трансатлантической безопасности".

США считают, что российский газопровод в Балтийском море сделает Германию и другие европейские страны слишком зависимыми от газа из РФ. В Вашингтоне выражают обеспокоенность тем, что они обходят территорию Украины, оставляя Киев без денежных поступлений за транзит российского газа в Европу, передает Deutsche Welle.

Во время президентства Дональда Трампа США наложили санкции на компании, имели отношение к строительству "Северного потока-2". Однако и новый президент США Джо Байден придерживается жесткой линии в отношении газопровода. В конце января он заявил, что считает его "плохой сделкой" для Европы.

Ранее министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России. Он также отметил, что европейские лидеры сейчас рассматривают возможность введения новых санкций против РФ.

Однако в правительстве ФРГ в ответ на этот призыв подчеркнули, что не изменили своих "базовых позиций" по поддержке строительства "Северного потока-2". По словам заместителя представителя правительства ФРГ Мартины Фиц , позиция Франции хорошо известна германскому правительству и Берлин поддерживал "очень тесный контакт" по этому вопросу. Она подтвердила, что в начале прошлой недели послы стран-членов в ЕС обсуждали вопросы совместной европейской реакции на жесткие действия российских силовиков во время протестов.