Нацбанк зафиксировал снижение оборота наличных денег через кассы банков
Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).
По информации регулятора, в 2020 году объем поступлений налички в кассы банков составил 2,11 трлн грн, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. В то же время банки выдали наличными 2,24 трлн грн, что на 2,2% меньше, чем в 2019 году.
В топ-3 кассовых операций по выдачи наличных денег попали:
- операции клиентов с использованием платежных карт – 75,1%;
- для подкрепления операторов почтовой связи – 5,9%;
- для приобретения иностранной валюты у клиентов – 6,3%.
Самыми большими источниками поступления налички в банки стали: операции клиентов с использованием платежных карт (34,7%), торговая выручка (34,7%), выручка от всех видов услуг (9,6%) и поступления от продажи валюты (5,5%).
Как сообщалось, по состоянию на 1 января в обращении находилось наличности на общую сумму 558,5 млрд грн, что на 133,4 млрд грн больше, чем на начало 2020 года. В частности, за последних два месяца в обороте появилось новых банкнот номиналом 1000 грн на сумму более 65 миллиардов.