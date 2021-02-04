Нацбанк зафиксировал снижение оборота наличных денег через кассы банков

В 2020 году оборот наличных в кассах банков уменьшился. Больше всего налички принесли операции с использованием платежных карт.

Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

По информации регулятора, в 2020 году объем поступлений налички в кассы банков составил 2,11 трлн грн, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. В то же время банки выдали наличными 2,24 трлн грн, что на 2,2% меньше, чем в 2019 году.

В топ-3 кассовых операций по выдачи наличных денег попали:

операции клиентов с использованием платежных карт – 75,1%;

для подкрепления операторов почтовой связи – 5,9%;

для приобретения иностранной валюты у клиентов – 6,3%.

Самыми большими источниками поступления налички в банки стали: операции клиентов с использованием платежных карт (34,7%), торговая выручка (34,7%), выручка от всех видов услуг (9,6%) и поступления от продажи валюты (5,5%).

Как сообщалось, по состоянию на 1 января в обращении находилось наличности на общую сумму 558,5 млрд грн, что на 133,4 млрд грн больше, чем на начало 2020 года. В частности, за последних два месяца в обороте появилось новых банкнот номиналом 1000 грн на сумму более 65 миллиардов.