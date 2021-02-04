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Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо российского, – Витренко

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Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо российского, – Витренко
Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды, передает Интерфакс-Украина.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", – сказал Витренко.

Он также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", – сказал Витренко.

По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком – "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", – отметил он.

Как сообщалось, в сентябре Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС. До этого американское ядерное топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже использовалось на шести украинских атомных реакторах.

В декабре 2019 года ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі

  • Гонта Київський
    "Украина должна..." Во-первых Украина такому моральному уроду и конченному выродку, как Витренко, ничего не должна; во-вторых, когда такое профнепригодное ничтожество вылазит с заявлением на публику, то оно хотя бы на пальцах, если не в состоянии в цифрах, должно обосновать свои хотелки. А по поводу "честных правил" и "эффективной конкуренции", то за семь лет мы уже насмотрелись на весь этот кошмар в исполнении "европейской демократии" и "рыночной конкуренции". Я не ратую за "немытую Россию", но и засерать нам мозг подобным выеживанием уже не надо... Аллергияс...
  • U.L. Carst
    Это возможно. Следовательно, это необходимо.
  • Мамонов
    А за що ж ти ратуєш, раз проти європейської демократії, але нібито і не за немиту руссію? Мабуть, ти за китайську демократію, чи може лукашенківсько-**********. Успішні країни саме на цьому і стоять: демократія і ринкова конкуренція. Тільки вони її будували добру сотню років. З нашими совками, що горланять "дай" і вибирають в президента повне нічтожество ми будемо ще довго плавати як в ополонку- то в один бік, то в інший. Польша і всі країни совка вже все побудували і забули. Тільки ми найрозумніші, а сидимо в лайні по ніздрі.
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