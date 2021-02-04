Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо российского, – Витренко

Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды, передает Интерфакс-Украина.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", – сказал Витренко.

Он также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", – сказал Витренко.

По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком – "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", – отметил он.

Как сообщалось, в сентябре Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС. До этого американское ядерное топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже использовалось на шести украинских атомных реакторах.

В декабре 2019 года ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.