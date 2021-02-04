Рада отменила получение согласований для ремонта дорог

Верховная Рада одобрила проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оптимизации дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2680 во втором чтении проголосовали 267 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу целью его разработки указано "создание благоприятных условий для улучшения состояния автомобильных дорог в Украине путем упрощения порядка получения права на выполнение строительных работ по их реконструкции и капитальному ремонту".

В частности, предложено предоставить подрядчику право выполнять работы по реконструкции или капремонту автомобильных дорог с использованием уведомительной процедуры, в том числе для объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.

Кроме этого, предложено установить, что заказчик вправе выполнять работы без выдачи ему разрешения на выполнение строительных работ по объектам реконструкции или капремонта дорог.

В то же время законопроектом предлагалось исключить из закона "Об архитектурной деятельности" пункт, согласно которому "главный архитектор города, района согласовывает градостроительное и архитектурное проектное решение объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения".

Однако перед голосованием за принятие закона депутаты поддержали поправку, которая сохраняет градостроительный контроль за строительством в исторических частях городов. При этом уточняется процедура и устанавливается максимальный срок предоставления такого согласования.