Рада планирует запретить начислять пеню по кредитам для переселенцев

Верховная Рада намерена освободить внутренне перемещенных лиц от последствий невыполнения денежных обязательств.

За соответствующий законопроект №2329 "О внесении изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" в первом чтении проголосовало 333 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.

Как отметил при обсуждении законопроекта заместитель председателя комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко (фракция "Слуга народа"), в 2014 году Верховная Рада приняла ряд законов, которые освобождали лиц, пострадавших от конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма, от начисления пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитам и займам. Однако, по его словам, это не позволило в полной мере защитить таких лиц от выставленных кредиторами счетов, которые часто в несколько раз превышают сумму основного долга.

"Речь идет о разного рода комиссиях и процентах, начисление которых продолжалось до момента погашения задолженности. Также не было запрещено начисление инфляционных потерь долга, что также позволяло кредиторам существенно увеличивать сумму задолженности вследствие инфляции", - отметил депутат.

Законопроект предлагает ограничить размер процентов за пользование кредитом, займом, в частности, предлагается установить, что общая сумма процентов по договорам кредитов и договорам займов для должников - внутренне перемещенных лиц не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства.

Законопроект также предлагает запретить начислять внутреннее перемещенным лицам неустойку как обеспечение исполнения обязательства.

Документ в числе прочего предусматривает освобождение внутреннее перемещенных лиц от ответственности за нарушение денежных обязательств, а именно уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также процентов годовых от просроченной суммы. При этом предлагается обязать кредиторов провести перерасчет задолженности для внутренне перемещенных лиц.

Также законопроектом устанавливается, что уступка (продажа, передача) прав требования по кредитным договорам и договорам займа с внутренне перемещенными лицами без согласия должника запрещается.

В то же время документ содержит ряд ограничений. В частности, предусмотрено, что вышеуказанные правила не распространяются на внутренне перемещенных лиц, кредиторы которых докажут наличие у таких лиц по состоянию на 14 апреля 2014 года просрочки уплаты основного долга или процентов, а также внутренне перемещенных лиц, получивших кредит, заем после 14 апреля 2014 года, которые не начали по нему платить.