Нацбанк вынес предупреждение "Идея банку" за работу с лицами из санкционного списка

Национальный банк Украины применил к АО "Идея Банк" меру влияния в виде письменного предупреждения.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам осуществления надзора в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора в январе 2021 года.

"Банк не произвел идентификацию и проверку клиента, а также не выполнил требование касательно запрета проводить финансовые операции наличными с физическими лицами, которые включены в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или против которых введены международные санкции. Также "Идея банк" не остановил финоперацию, участником или выгодополучателем которой является человек, включенный в вышеуказанный список", – говорится в сообщении НБУ.

Как сообщалось, в январе США ввели санкции против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, экс-прокурора ГПУ Константина Кулика и экс-нардепа Александра Онищенко за попытку вмешательства в выборы американского президента вместе с нардепом Андреем Деркачем, которого в США называют агентом спецслужб РФ.

После этого Национальный банк Украины предупредил банки о рисках при сотрудничестве с лицами под санкциями США, в том числи с депутатом Александром Дубинским ("Слуга народа"). Сам Дубинский признал, что monobank предложил ему закрыть счет.

Кроме того, видеохостинг YouTube удалил канал Дубинского, у которого было 327 тыс. подписчиков.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. 100% акций банка принадлежит польскому Getin Holding.