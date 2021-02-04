"Укрэнерго" готовится к росту потребления электроэнергии с наступлением холодов

НЭК "Укрэнерго" готовится обеспечивать балансирование энергосистемы в условиях прогнозируемого значительного снижения температуры (до -10 °С) в период 8-20 февраля и низких запасов топлива за счет работы тепловых блоков ПАО "Центрэнерго" на газе, увеличения производства гидроэнергетики и импорта ресурса, не планируя ограничений потребления э/э.

"На следующей неделе часы пикового потребления (утро, вечер) в условиях недостаточных запасов угля на ТЭС планируется проходить за счет работы тепловых энергоблоков "Центрэнерго" (Углегорской, Трипольской, Змиевской ТЭС), которые могут работать на резервном топливе – газе. Также можно будет увеличить объемы генерации на ГЭС и ГАЭС", – сообщили в пресс-службе, передает Интерфакс-Украина.

В то же время там отметили, что ограничение импорта не позволит обеспечить операционную безопасность системы в условиях роста потребления и дефицита мощности.

"Введение ограничений потребления или графиков аварийных отключений каких-либо-потребителей сейчас не предусматривается", – подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем там обратили внимание, что для стабилизации прохождения периода низких температур с низким уровнем запасов угля на ГК ТЭС и недостаточным количеством работающих блоков АЭС, важно не допускать аварийных отключений, как это случилось 3 февраля на ЗаТЭС.

По данным НЭК, блоки №1,3,4 ЗаТЭС подключены к сети, суммарная мощность составляет 638 Мвт.

Помимо того в работе 10 из 15 блоков АЭС: два блока РАЭС (суммарная мощность 1448 МВт), 5 блоков ЗАЭС (5080 МВт), 2 блока ЮУАЭС (2056 МВт), один блок ХАЭС (1010 МВт).

Согласно данным на сайте ENTSO-E, значения импорта из России на первые четыре дня февраля составляют по 1000 МВт-ч, ресурс импортируется с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 23:00 по киевскому времени.

Импорт из Беларуси осуществляется все часы и имеет тенденцию к увеличению: на 1 февраля этот показатель составлял 9615 МВт-ч, 2 февраля – 9695 МВт-ч, 3 февраля – 1052 МВт-ч, 4 февраля – 1192 МВт-ч.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" прогнозирует, что импорт электроэнергии из Беларуси и России в Украину 8-12 февраля в периоды пикового суточного потребления с 17:00 до 19:00 часов может достичь максимального месячного значения в 3000 МВт мощности при максимальной пропускной способности межгосударственных сечений с энергосистемами этих стран 3100 МВт.

Согласно прогнозу "Укрэнерго", импорт э/э в Украину начнет планомерно снижаться, начиная с 13 февраля, и достигнет своих минимальных предельных значений 21 и 28 февраля на уровне 300 МВт мощности в период с 16:00 до 20:00 и 100 МВт мощности в остальные часы суток.