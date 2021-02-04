Рада расширила перечень основания для выплаты помощи по частичной безработице

Верховная Рада внесла изменения в закон "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней, либо в случае наступления чрезвычайной ситуации.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3010а во втором чтении проголосовал 331 народный депутат.

Законом вносятся изменения в ст. 47-1 закона "О занятости населения", согласно которым ее действие распространяется на оказание помощи по частичной безработице во всех случаях введения Кабинетом министров карантина для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Согласно действующей редакции этой статьи указанный вопрос регулируется только на случай карантин, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Кроме того, ко второму чтению возможность предоставления помощи по частичной безработице также была предусмотрена в случае наступления чрезвычайной ситуации.

При этом Кабинету министров предоставляется право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Как сообщалось, Кабинет министров 3 февраля утвердил новый Порядок предоставления помощи по частичной безработице и расширил круг предприятий - участников государственной программы.