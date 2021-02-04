Нацбанк повысил лимит на вывод валюты за границу для физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) повысил е-лимит инвестиций за границу для физических лиц со 100 тыс. евро до 200 тыс. евро в год.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №14 от 3 февраля и вступают в силу с 5 февраля, сообщает пресс-служба регулятора.

Е-лимит повышен для инвестиций за границу, размещения средств на собственных иностранных счетах, перевода средств по договору страхования жизни и предоставления займа нерезидентам.

"Данное решение в направлении валютной либерализации не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, в том числе с учетом того, что физлица уже более года имеют возможность покупать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств и оснований", – цитирует пресс-служба заместителя главы НБУ Юрия Гелетия.

Он отметил, что в 2020 году физлица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 млн евро, что меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке.

НБУ напомнил, что полное снятие е-лимита на осуществление физлицами инвестиций за границу является одним из приоритетов Нацбанка, предусмотренным Дорожной картой валютной либерализации. Это станет возможным только после окончательного принятия и имплементации пакета законопроектов по противодействию BEPS (Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения).

Как сообщалось, в декабре 2019 года Национальный банк повысил электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу с 50 тыс. до 100 тыс. евро в год.